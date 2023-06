Nawet lider jest załamany. "Nasz skład się rozpadł"

Cellfast Wilki długo stawiały się Tauron Włókniarzowi w czwartkowy wieczór przy okazji zaległego spotkania w ramach dziesiątej rundy PGE Ekstraligi . Jeszcze na półmetku faworyzowani goście nie mogli być pewni swego, bo co uciekali, to za chwilę gospodarze niwelowali stratę i pokazywali, że tanio skóry nie sprzedadzą. Ważne punkty woził nawet niesamowicie zmotywowany Krzysztof Sadurski. Młodzieżowiec kryzys ma już chyba za sobą, ponieważ pokazał plecy między innymi Mikkelowi Michelsenowi oraz Jakubowi Miśkowiakowi, czyli naprawdę uznanym nazwiskom w świecie czarnego sportu.

Beniaminek ostatecznie jednak musiał porzucić marzenia o zwycięstwie po tym, co stało się w jedenastym biegu. Doszło wtedy do fatalnie wyglądającej kraksy z udziałem Krzysztofa Kasprzaka oraz Vaclava Milika. Koledzy z zespołu upadli tak niefortunnie, że w czwartek nie pojawili się już więcej na motocyklach. O ile Czech narzekał "jedynie" na ból głowy, który powinien minąć po paru dniach, o tyle Polak został na noszach zabrany do karetki i udał się do szpitala. Pierwsze diagnozy mówią o urazie nogi.