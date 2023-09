„Nasza historia dobiegnie końca”. Dramat klubu. Co z 1. Ligą?

InvestHouse Plus PSŻ Poznań dostał zaproszenie do jazdy w 1. Lidze. Klub w tym sezonie spadł, ale niemiecki Trans MF Landshut Devils wycofał się z rozgrywek, więc PSŻ miał szybko wrócić. Działacze już nawet zaczęli szukać i kontraktować zawodników. Teraz jednak piszą, że będą zmuszeni wycofać się z ligi. Na ostateczną decyzję dają sobie czas do połowy października.