Nastolatek spisał się jak profesor!

Zdunek Wybrzeże Gdańsk podchodziło do spotkania z Abramczyk Polonią Bydgoszcz w sporym osłabieniu. Do zdrowia wciąż jeszcze nie wrócił Jakub Jamróg. Nadmorcy kibice pocieszali się tym, że na tor wyjechał już Adrian Gała, ale i jego znów dopadły problemy zdrowotne. Upadł na drugim łuku czwartego biegu, a w powtórce późno wyszedł spod taśmy i po niecałym jednym okrążeniu zjechał na murawę i położył się obok motocykla. Więcej nie zobaczyliśmy go na torze.

Wiktor Przyjemski prowadzi Polonię na szczyt!

Mimo tak zdziesiątkowanej kadry, Wybrzeże stawiało Polonii twarde warunki. Świetnie sprawowali się Timo Lahti i Rasmus Jensen. Gościom odskoczyć nie pozwalał także Adrian Miedziński. Trener Jacek Woźniak obdarzył go bardzo odpowiedzialnym piątym numerem startowym, ale wychowanek Apatora nie był w stanie spłacić tego sowitego kredytu zaufania. W trzech wyścigach pokonał tylko jednego rywala - Piotra Gryszpińskiego, który wcześniej potrafił przyjechać do mety przed nim.

Punkty stracone przez młodego kolegę nadrobił z nawiązką Wiktor Przyjemski, który w Gdańsku zanotował drugi z rzędu komplet punktów. 17-latek pojechał po profesorsku. W każdym swoim biegu pomagał kolegom z zespołu, rozstawiał rywali i pomagał drużynie dowozić zwycięstwa do mety. O takim młodzieżowcu marzy każdy zespół, także ten ekstraligowy. Polonia z nim w składzie właśine zapewniła sobie zwycięstwo w fazie zasadniczej i szybko mija kolejne bramki na trasie do mistrzostwa Polski.

ROW o krok od utrzymania

ROW Rybnik pojechał do Niemiec podwójnie zmotywowany. Śląskiej drużynie wciąż jeszcze grozi wszak spadek do drugiej ligi. Siły rozpędu nie starczyło na zwycięstwo, ale na punkt bonusowy już tak. Niespodziewanie dobrze w Bawarii spisał się Krystian Pieszczek, który w tym spotkaniu wyrósł na lidera drużyny. Rybniczanom do utrzymania wystarczy teraz tylko domowe zwycięstwo z Orłem. Jeśli przegrają to spotkanie, to będą musieli oglądać się na wynik rywalizacji Startu Gniezno z Falubazem.