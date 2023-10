Nastolatek jednym ruchem przyćmił wielkich mistrzów. To może być szok

TOP5 transferów według Jacka Frątczaka

1. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia -> Platinum Motor) : Od zawsze powtarzam o kluczowej roli juniorów i jestem w tym konsekwentny. Uważam, że transfer Przyjemskiego do Motoru, to absolutnie transfer numer jeden i podtrzymanie status qwo, jeśli chodzi o moc drużyny z Lublina w kontekście obrony tytułu. Znakomity ruch, najwyższy szacunek za myślenie do przodu. Oczywiście za tym wszystkim muszą iść finanse, ale wiem - i też sam Wiktor o tym mówił, że wcale nie przeważyły pieniądze. 2. Jarosław Hampel (Platinum Motor -> Enea Falubaz) : Wygląda na to, że Falubaz pozyskał lidera. Jarek po turbulencjach sprzętowych z wiosny złapał wiatr w żagle i będzie świetnie się czuł na torze w Zielonej Górze, na którym przede wszystkim decyduje start. Trzeba mieć też szybkie motocykle. Jarek zawsze świetnie się czuł w Zielonej Górze. Uważam, że będzie mocnym ogniwem tej drużyny.

4. Jakub Miśkowiak (Tauron Włókniarz -> ebut.pl Stal): Końcówką sezonu udowodnił, że cała masa problemów i gorszych występów, które go spotkały, wynikają tylko z jednego powodu - z mniejszej liczby startów i takiego szoku pourazowego po zakończeniu wieku juniora. Rzadsze występy przekładały się na poprawne czytanie sprzętu, ale też naukę wygrywania. To wpływa między innymi na sylwetkę. Duże wzmocnienie Stali, Kuba Miśkowiak będzie miał dobry sezon.



5. Piotr Pawlicki (Betard Sparta -> Enea Falubaz): Może nie jestem do końca obiektywny, bo darzę go bardzo dużą sympatią jeszcze od wczesnych czasów juniorskich. Zawsze mocno Piotrowi kibicowałem, mimo że prowadziłem inne drużyny. Bolało mnie, jak przegrywaliśmy z Unią, ale mówiąc wprost, nigdy nie miałem do niego urazy za te wielokrotne trójki. Uważam, że jeśli tylko i wyłącznie będzie bardziej asertywny w kontekście doboru silników i zmian w sprzęcie w czasie zawodów, to stać go na powrót na należne mu miejsce.