Następca Zmarzlika żąda zwrotu kasy od mechanika. Idzie do sądu

Tego chce Fajfer od Sajdaka

- Chce, żeby były mechanik zwrócił mu około 30 tysięcy - mówi nam Synowiec. - To jest prosta sprawa. Pan Fajfer umówił się z panem Sajdakiem na usługę. Miesięcznie mechanik miał dostawać 10 tysięcy, ale w ostatnich miesiącach, z uwagi na chorobę, zaprzestał wykonywania umowy. Zaproponował, że może pracować, podpowiadając z trybun. W tej sytuacji zawodnik wypowiedział umowę i zażądał zwrotu zaliczek. Mecenas pana Sajdaka napisał, że jego klient nie będzie niczego zwracał. Dodatkowo chce zapłaty za kwiecień i zwrotu za bilety na wyjazd na treningi do Chorwacji.

Pani mecenas tłumaczy: forma Fajfera wskazuje, że Sajdak dobrze wykonał robotę

Mecenas Gruchalska-Sajdak wyjaśnia, że strony podpisały umowę 3 października, ale weszła ona w życie 1 listopada. - Pan Fajfer miał miesiąc, żeby się z umową zapoznać i powiedzieć, że mu się nie podoba, ale niczego takiego nie zrobił. Do czasu pojawienia się problemów zdrowotnych męża wszystko było w porządku. Kiedy wyszła ta sprawa, to zaproponował panu Fajferowi, że część swojej gaży przekaże na dodatkowego mechanika, który zajmie się pracą fizyczną. Pan Fajfer zdecydował się jednak na zerwanie umowy i miał do tego prawo. Nie ma jednak prawa żądać zwrotu zaliczek, bo zaliczek nie było, a mój mąż od listopada, a właściwie od października, do czasu aż trafił pod koniec marca do szpitala, normalnie pracował.