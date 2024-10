Następca Zmarzlika wybrał wygodne życie. Nie zostanie legendą

Żużel. Przyjemski może liczyć na dalszy rozwój

Choć w lubelskim zespole Przyjemski dostanie mniej biegów, niż w Polonii, może liczyć na dalszy rozwój. Będzie startować z najlepszymi żużlowcami świata. Mimo wszystko status legendy Polonii oddala się od Przyjemskiego. Utalentowany junior nie pomoże swojej drużynie wrócić do PGE Ekstraligi, a tej sztuki może z kolei dokonać Szymon Woźniak. Były już reprezentant Stali miał oferty z Ekstraligi, ale postanowił wrócić do Bydgoszczy.

- Przyjemski jest na drodze nie do tego, by komuś pomagać, ale na takiej, by osiągać wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej. Transfer z zespołu mistrza Polski do drużyny z Metalkas 2. Ekstraligi nie byłby rozsądny. Jeszcze rok, może dwa powinien pozostać w Lublinie - twierdzi Leszek Tillinger, były prezes Polonii Bydgoszcz.