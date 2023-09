Żużlowiec For Nature Solutions Apatora tworzy szczęśliwy związek z Bożeną Cisło od dobrych paru lat. Oboje spędzają czas bardzo aktywnie, ponieważ Wiktor Lampart wciąż należy do grona najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. Jego narzeczona zaś spełnia się w Internecie, prowadząc kanał na YouTube, w którym reprezentant toruńskiej drużyny swoją drogą dosyć często występuje. Obecnie na liczniku kobieta ma już ponad 45 tysięcy subskrybentów, co jak na tematykę filmów jest naprawdę solidnym wynikiem.