Narzeczona gwiazdy przekazała świetne wieści. Gratuluje im cały świat

Zawodnik oczywiście cieszy się z tego faktu, bo w pięknej 32-latce zakochany jest po uszy. Para kiedy tylko może spędza wspólnie czas na wakacjach, a te w styczniu 2023 skończyły się we wzruszający sposób. Reprezentant Enea Falubazu w ojczyźnie zdecydował się na spektakularne oświadczyny, które Polka oczywiście przyjęła. - Gratulacje dla was obu - napisał wtedy nawet Jason Doyle, czyli mistrz świata na żużlu z 2017 roku i zarazem jedno z najgorętszych nazwisk PGE Ekstraligi.

Zostanie ojcem i awansuje do PGE Ekstraligi? To może być jego rok

We wpisie nie bez powodu nawiązano do zielonogórskiej drużyny. Ta na zapleczu PGE Ekstraligi radzi sobie wyśmienicie i chyba tylko kataklizm może sprawić, że nie awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej. Co prawda Rohan Tungate w Gdańsku zaliczył jeden z gorszych występów w sezonie, ale za to radę dali jego koledzy z zespołu, którzy rozgromili Zdunek Wybrzeże 60:30. Enea Falubaz dzięki temu może już powoli szykować się do występu w półfinale.