Narodziny gwiazdy. Pachniało wielką sensacją

Jonas Seifert Salk nie uchronił ebebe PSŻ Poznań przed porażką na własnym torze z H. Skrzydlewska Orłem Łódź. Goście wygrali 43:47. To spotkanie toczyło się pod ich dyktando, choć miejscowi do ostatnich biegów walczyli o choćby remis.

Orzeł był faworytem tego meczu i nie zawiódł. Podopieczni trenera Marka Cieślaka przejęli inicjatywę od samego początku i zwycięstwo utrzymali do samego końca. PSŻ próbował jednak szarpać i gonić wynik. Poznaniacy robili to głównie za sprawą doskonałego Jonasa Seifert Salka. Duńczyk robił furorę na torze popisując się bardzo inteligentną jazdą. W całych zawodach zdobył 15 punktów. Warto przy tym dodać, że w parku maszyn towarzyszył mu angielski tuner Peter Johns.

Klucz do zwycięstwa Orła? Przede wszystkim równa jazda całego zespołu. Tego powiedzieć nie można o gospodarzach, którzy mieli aż dwie poważne wyrwy w składzie. Słabo zaprezentowali się także juniorzy.

Faworyt nie taki straszny jak go malują

W 2. Lidze Żużlowej doszło natomiast do spore sensacji. Faworyt do wygrania ligi Texom Stal Rzeszów przegrała w Rawiczu z miejscowym Kolejarzem 46:44. Dwa dni temu rzeszowianie świetnie zaprezentowali się w Derbach Południa, gdzie rozbili Unię Tarnów. Do tego meczu podchodzili w roli wielkiego faworyta, ale rozczarowali. O ile początek spotkania układał się dla gości dobrze, o tyle w końcówce wynik wymknął im się spod kontroli.