Narodziny gwiazdy. Legenda doczekała się następcy?

Hancock to jeden z najlepszych żużlowców w historii. Zdobył cztery tytuły indywidualnego mistrza świata, z tego aż trzy po 40-stce. Do swoich wielkich sukcesów doszedł zachowując wielką grację i kulturę na torze, zawsze kojarzony był z dżentelmenem, który dba o zdrowie rywali, a po biegu potrafi podziękować za walkę. I trzeba mu oddać, że dokładnie taki był. Kulturę osobistą miał także poza torem, wyjeżdżając ze stadionu żegnał się zarówno z działaczami, jak i z ochroniarzami na bramie. To naprawdę warte docenienia.