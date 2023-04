Nareszcie wygrają mecz? W składzie wielki nieobecny

21 kwietnia do Częstochowy zawita ebut.pl Stal, czyli drużyna, która bardzo zaimponowała nam na otwarcie tegorocznych zmagań najlepszej ligi świata. Co prawda podopieczni Stanisława Chomskiego ostatecznie polegli w Toruniu, ale miejscowy For Nature Solutions Apator najadł się wtedy sporo strachu. Przed gorzowianami za kilka dni kolejna szansa, ponieważ wciąż niepewny jest przecież występ Kacpra Woryny, a jak na razie Tauron Włókniarz bez swojego krajowego lidera kompletnie nie przypomina drużyny zdolnej sięgnąć po medal drużynowych mistrzostw kraju. 26-latek znalazł się w awizowanym zestawieniu, jednak o tym czy pojedzie kibice dowiedzą się dopiero niebawem. W starciu z Platinum Motorem rzutem na taśmę do składu wskoczył za niego przecież Anton Karlsson.