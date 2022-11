Fogo Unia Leszno informuje o zaległości Kolejarza Rawicz

Najnowszy rozdział to pismo wysłane przez dyrektora Unii Ireneusza Igielskiego do PZM. Zespół ds. Licencji dla Klubów już wie, że Metalika Recycling Kolejarz Rawicz nie zapłaciła jednej faktury. W procesie licencyjnym taka informacja może klubowi mocno zaszkodzić.

Jak duży kłopot ma Kolejarz Rawicz?

W jak wielkim kłopocie jest Kolejarz? Z powodu tej faktury z ligi nie zostanie wyrzucony. Chyba że nie zapłaci i wyjdą jeszcze jakieś inne sprawy. Co prawda wszystkie należności powinny zostać uregulowane do końca października, ale zespół licencyjny przymyka oko, gdy chodzi o groszowe sprawy. A w tym przypadku chodzi o 1200 złotych. Zatem, jeśli w ciągu tygodnia, dwóch Kolejarz wykona przelew, to nie poniesie żadnych konsekwencji.

Nie wnikając w szczegóły szkoda, że Unia i Kolejarz są na wojennej ścieżce. Drugoligowiec od tego roku mocno ruszył z akademią i szkoli młodzież. W Unii praca z juniorami wygląda bardzo dobrze. Gdyby kluby połączyły siły, to mogłyby zostawić konkurencję daleko z tyłu. To o tyle jest możliwe, że Kolejarz nie ma ambicji walki o awans do wyżej ligi za wszelką cenę. Prezes Knop skupia się na akademii, to jego oczko w głowie.