Napisali donos na prezesa klubu. Co jest grane?

Pite-bike, to ważny element piramidy szkolenia. Dlatego ROW Rybik poprosił miasto o użyczenie terenu pod budowę toru. Miasto się zgodziło. Tor już działa. Umowa ma być na czas od 1 kwietnia do 30 czerwca. - Aktualnie trwają rozmowy na temat zawarcia umowy na dłuższy okres, najprawdopodobniej do roku - pisze nam pani Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy magistratu.