Napięty grafik Zmarzlika. Mistrz takiej okazji nie przepuści

Bartosz Zmarzlik ma na koncie treningi w Polsce (Gniezno, Rawicz) i w Chorwacji (Gorican), gdzie rozpoczął fazę testów sprzętu. Co prawda do startu PGE Ekstraligi został miesiąc, ale mistrz świata już w pierwszym tygodniu kwietnia ma cztery ważne imprezy, stąd nagłe przyspieszenie w przygotowaniach do sezonu 2024. Zmarzlika wszędzie jest pełno, ale jak się popatrzy na kalendarz jego startów, to wszystko staje się jasne.

