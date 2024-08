Namawiają polską gwiazdę do zmiany. To będzie głośny rozwód

Kiedy żużlowiec ma kłopoty, to błyskawicznie wszystko sprowadza się do roli sprzętu. Nic w tym dziwnego, bo to sport motorowy, w którym z roku na rok jednostki są coraz bardziej czułe na wszelkiego rodzaju zmiany. Przeżywa to chociażby Maciej Janowski, który jest wierny silnikom Ryszarda Kowalskiego, powszechnie uważanego za najlepszego tunera na świecie. Polak się jednak pogubił i popadł w przeciętność. Inni widzą jak się męczy i chcą temu zaradzić. Sugerują radykalną zmianę i głośny rozwód.