Minister Łukasz Mejza w opałach po publikacjach Wirtualnej Polski o tym, że chciał zarabiać na wyjazdach ciężko chorych na zagraniczne leczenie niesprawdzonymi metodami. Na jaw wychodzą też kolejne sprawy, jak chociażby ta o organizacji fikcyjnych szkoleń za publiczne pieniądze. Miał za nie zainkasować milion złotych.

Był prezesem najbogatszego klubu w Polsce, teraz krytykuje ministra Mejzę

Największym krytykiem Mejzy ma być Ryszard Czarnecki, który jest pełnomocnikiem PIS do spraw sportu, zasiada również w zarządzie PKOl. Z publikacji WP i wypowiedzi anonimowego polityka partii rządzącej wynika, że Czarnecki dba o to, by papiery, które mogą zaszkodzić Mejzie trafiały na biurko prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy pytamy Czarneckiego o rozmowy z prezesem o Mejzie, to od razu wyjaśnia, że on szczegółów tych kontaktów nie ujawni.

Żużlowym kibicom Czarnecki jest doskonale znany, jako były prezes i wiceprezes WTS-u Wrocław, a ostatnio człowiek podający kroplówkę wszędzie tam, gdzie tego potrzeba. Nad wieloma imprezami obejmuje patronaty, a przy okazji załatwia sponsorów. To on przyciągnął Tauron do nadzorowanego przez One Sport projektu mistrzostwa Europy. Jednak po kolei.

Sparta Wrocław z Czarneckim miała miliony na koncie

W latach 1997-2003 Czarnecki był w WTS-ie Wrocław. Trzy lata (1999-2001) był prezesem, w pozostałym okresie sprawował funkcję wiceprezesa. - To był dobry czas. Wtedy nazywano nas bogaczami - wspomina, bo też Sparta miała w tamtych czasach największy budżet w Ekstralidze. Z 6 milionami złotych na koncie była nie do przebicia. Dziś taka kasa starczyłaby na walkę o awans w 1. Lidze, ale wtedy każdy w elicie marzył, żeby mieć takie pieniądze.

Za Czarneckiego Sparta miała sukcesy. Awansowała do Ekstraligi rok po spadku. Dwa razy zdobyła tytuł wicemistrzowski, raz brąz.

Gdy Czarnecki przychodził do Sparty, to prezes Andrzej Rusko mówił dziennikarzom wrocławskiej Gazety Wyborczej: - WTS był szybszy o błysk szprychy. Pamiętajcie, że Czarneckiego chcieli w swoich zarządach działacze piłkarskiego Polaru i koszykarskiej Ślęzy.

Prezes Rusko liczył, że WTS z Czarneckim za sterem wykona olbrzymi skok finansowy. I tak się stało. Jak wspomnieliśmy, inne kluby z zazdrością patrzyły na budżet Sparty. Ogromna część tych pieniędzy trafiła do kasy dzięki staraniom ówczesnego polityka ZCHN.

Prezes Czarnecki po ataku kibica: jestem gotów umierać za Wrocław

Mówi się, że Czarnecki przestał być prezesem ze względu na swoją otwartość na media. Zawsze chętnie komentował bieżące wydarzenia, co nie zawsze przysparzało klubowi przyjaciół. O ile Rusko w sprawach kontrowersyjnych zwykle milczał (trzyma się tego do dziś), o tyle Czarnecki chętnie rozmawiał na każdy temat.

Za czasów prezesury Czarneckiego w WTS-ie głośna była sprawa jego pobicia przez kibica. To stało się na wygranym przez Spartę meczu w Lesznie. Czarnecki założył klubowy szalik i kiedy przechodził pod sektorem kibiców gospodarzy, to w jego kierunku poleciały butelki. Jeden z kibiców go uderzył, a lekarze zdiagnozowali u prezesa wstrząśnienie mózgu. On sam mówił: jestem gotów umierać za Wrocław.

Unia zarzucała wtedy Czarneckiemu, że prowokował, że robi na swoim nieszczęściu kampanię. Prawda jest jednak taka, że to nie miało prawa się wydarzyć. 18-letni Mariusz P. tłumaczył wtedy, że zadając cios w tył głowy, nie wiedział, że uderza posła, ale jakie to ma znaczenie. Każdy ma prawo cieszyć się z wygranej swojej drużyny.

Odkąd w polityce rządzi PiS, Czarneckiego nazywa się jedną z najbardziej wpływowych osób w żużlu. Faktem jest, że wiele imprez odbyło się dzięki załatwionemu przez niego wsparciu. To on podał kroplówkę i postawił na nogi firmę One Sport, która pomogła Discovery wygrać przetarg na prawa do Grand Prix od sezonu 2022.