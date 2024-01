Największe żużlowe imprezy w sezonie 2024. To trzeba zapisać w kalendarzu

Sezon 2024 w żużlu tradycyjnie przyniesie wiele ciekawych imprez w Polsce, które śmiało można określić jako konieczne do zobaczenia przez żużlowego fana. Z tej okazji przygotowaliśmy niezbędnik kibica uwzględniający najważniejsze zawody żużlowe w naszym kraju, których świadkami będziemy w 2024 roku.

PGE Ekstraliga rusza 12 kwietnia

Liga potrwa do 29 września. To w tym dniu powinniśmy poznać Drużynowego Mistrza Polski na żużlu. Przypomnijmy, że tytułu broni Platinum Motor Lublin. W sezonie 2024 mistrzowie znów są faworytem do zdobycia złotego medalu.