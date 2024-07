Największa młoda gwiazda ligi na wylocie. Motor Lublin po nim zapłacze

Żużel. Wiktor Przyjemski odejdzie z Motoru Lublin

Tajemnicą poliszynela jest, że Wiktor Przyjemski odejdzie z klubu. Jeśli Abramczyk Polonia Bydgoszcz awansuje do PGE Ekstraligi, Przyjemski najprawdopodobniej wróci do macierzystego zespołu. Czy będzie płacz po Przyjemskim w Lublinie?

- Motor Lublin nie zabiera głosu w temacie Wiktora Przyjemskiego , a przypominam, że ma dwóch juniorów, Bańbora i Jaworskiego. To juniorzy, którzy mogą powalczyć w Ekstralidze. Walka o Wiktora Przyjemskiego powinna być widoczna z perspektywy Motoru Lublin jeśli chcą go zatrzymać w klubie - tłumaczy Leszek Tillinger.

- Apator Toruń już myśli o drużynie na przyszły sezon, a Przyjemski na pewno narzeka na to, że musi tak daleko jeździć na treningi i mecze będąc w Lublinie . To w jakimś stopniu przeszkadza. A ponadto w Lublinie często dostaje tylko 3 biegi, choć ostatnio się to zmienia. Toruń byłby dla niego najlepszym wyborem pod względem logistycznym - tłumaczy Tillinger.

Żużel. Motor Lublin sonduje rynek. Mają na oku juniorów

- Oni na pewno szukają, tylko głośno o tym nie mówią. Trudno wskazać teraz nazwisko, które pasowałoby na tę pozycję do klubu, ale znając Lublin, to wezmą pewniaka do punktów. Po Speedway of Nations 2 mają spory wybór żużlowców i pole do popisu - zakończył Tillinger.