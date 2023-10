Największa gwiazda jeszcze do wzięcia! Zespoły nie do poznania [giełda transferowa]

Cellfast Wilki Krosno

W Krośnie po spadku z PGE Ekstraligi musieli liczyć się z odejściem liderów, czyli Jasona Doyle'a oraz Andrzeja Lebiediewa. Obaj zostają w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z klubem pożegnali się też Krzysztof Kasprzak i Mateusz Świdnicki. Ich zobaczymy w innych pierwszoligowych zespołach. Prezes Grzegorz Leśniak był aktywnym graczem na giełdzie transferowej i szybko złowił Norberta Krakowiaka, który dołączył do Vaclava Milika.



Później Wilki doszły jeszcze do porozumienia z Dimitrim Berge, Patrykiem Wojdyło i Jonasem Seifertem-Salkiem. Z Podkarpaciem żegna się jeszcze junior Krzysztof Sadurski, który pozostanie w elicie. Na jego odejściu krośnianie zarobią, a w swojej kadrze mają solidnych młodzieżowców.



Zostają: Vaclav Milik, Szymon Bańdur, Piotr Świercz, Miłosz Grygolec, Patryk Nater, Kacper Szopa, Jakub Wieszczak, Jakub Woźnik, Marko Lewiszyn ?, Matous Kamenik ?.



Odchodzą: Jason Doyle (ZOOLeszcz GKM Grudziądz), Andrzej Lebiediew (Fogo Unia Leszno), Krzysztof Kasprzak (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), Mateusz Świdnicki (Texom Stal Rzeszów), Krzysztof Sadurski (Falubaz Zielona Góra), Denis Zieliński (szuka klubu).



Przychodzą: Norbert Krakowiak (InvestHousePlus PSŻ Poznań), Dimitri Berge (Trans MF Landshut Devils), Patryk Wojdyło (ROW Rybnik), Jonas Seifert-Salk (InvestHousePlus PSŻ Poznań).



ROW Rybnik

Do wielu przetasowań doszło również w ROW-ie i to mimo awansu rybniczan do finału. Prezes Krzysztof Mrozek zatrzymał tylko Patricka Hansena i juniorów. Dalsza jazda Duńczyka jest oczywiście uzależniona od postępów zdrowotnych zawodnika. Nowymi twarzami w zespole będą: Jakub Jamróg, Rohan Tungate, Grzegorz Walasek i Norick Bloedorn (U24). Z Rybnikiem żegnają się: Patryk Wojdyło, Jan Kvech, a także Matej Zagar.



Zostają: Patrick Hansen, Brady Kurtz, Paweł Trześniewski, Kacper Tkocz, Kamil Winkler, Lech Chlebowski, Seweryn Grabarczyk, Leon Flint?.



Odchodzą: Patryk Wojdyło (Cellfast Wilki Krosno), Jan Kvech (powrót z wypożyczenia do Enea Falubazu Zielona Góra), Matej Zagar ?.



Przychodzą: Jakub Jamróg (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź), Rohan Tungate (Enea Falubaz Zielona Góra), Grzegorz Walasek (Arged Malesa Ostrów), Norick Bloedorn (Trans MF Landshut Devils).



Abramczyk Polonia Bydgoszcz

W Bydgoszczy marzą o powrocie do PGE Ekstraligi. Prezes Jerzy Kanclerz buduje silny skład z Krzysztofem Buczkowskim i Kaiem Huckenbeckiem na czele. Nowym zawodnikiem U24 będzie Tim Soerensen. Mateusz Szczepaniak jest jedynym seniorem z tegorocznej kadry, który na pewno pozostanie w Polonii. Są jeszcze szanse na zatrzymanie Andreasa Lyagera, ale przyszłość Duńczyka zależy od rozmów z Nickim Pedersenem. Nie do zastąpienia będzie odejście Wiktora Przyjemskiego do Platinum Motoru. Za innymi żużlowcami nikt w Bydgoszczy nie płacze.



Zostają: Mateusz Szczepaniak, Olivier Buszkiewicz, Bartosz Nowak, Andreas Lyager?



Odchodzą: Wiktor Przyjemski (Platinum Motor Lublin), David Bellego (szuka klubu), Kenneth Bjerre (szuka klubu), Daniel Jeleniewski (Grupa Azoty Unia Tarnów), Benjamin Basso (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź), Szymon Szlauderbach (InvestHousePlus PSŻ Poznań).



Przychodzą: Krzysztof Buczkowski (Enea Falubaz Zielona Góra), Kai Huckenbeck (Trans MF Landshut Devils), Tim Soerensen (Ultrapur Start Gniezno), Nicki Pedersen?



Arged Malesa Ostrów

Arged Malesa uzbroiła się po zęby. Najpierw przedłużono kontrakt z Tobiaszem Musielakiem i juniorami Jakubem Krawczykiem oraz Sebastianem Szostakiem. Krawczyk był jedną nogą we Wrocławiu, więc mogliśmy mówić o zwrocie akcji. Działacze następnie sprowadzili posiłki z PGE Ekstraligi i Arged Malesa będzie jednym z faworytów do awansu. Gleb Czugunow, Frederik Jakobsen i przede wszystkim Chris Holder to duże transfery na pierwszoligowe realia. Wielce prawdopodobne jest jeszcze pozyskanie na pozycję U24 Wiktora Jasińskiego.



Zostają: Tobiasz Musielak, Sebastian Szostak, Jakub Krawczyk, Filip Seniuk, Gracjan Szostak



Odchodzą: Grzegorz Walasek (ROW Rybnik), Oliver Berntzon (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź), Matias Nielsen (InvestHousePlus PSŻ Poznań), Jakub Poczta (wypożyczenie do (InvestHousePlus PSŻ Poznań?, Victor Palovaara (szuka klubu)



Przychodzą: Gleb Czugunow (ZOOLeszcz GKM Grudziądz), Chris Holder (Fogo Unia Leszno), Frederik Jakobsen (ZOOLeszcz GKM Grudziądz), Wiktor Jasiński (ebut.pl Stal Gorzów).



Zdunek Wybrzeże Gdańsk

W Gdańsku chcieli zatrzymać tylko trzech zawodników - udało się dwóch (Nicolaia Klindta i Miłosza Wysockiego, który miał ważny kontrakt). Odszedł Mads Hansen, na którym zależało Wybrzeżu, ale klub nie miał zbyt wielu argumentów w walce z Tauron Włókniarzem. Działacze postawili na doświadczenie, pozyskując Krzysztofa Kasprzaka oraz Nielsa K. Iversena. W dodatku przychodzą Mateusz Tonder i Tom Brennan. Raczej nie będzie powrotu Adriana Gały.



Zostają: Nicolai Klindt, Miłosz Wysocki, Bartosz Tyburski, Eryk Kamiński.



Odchodzą: Mads Hansen (Tauron Włókniarz Częstochowa), Keynan Rew (Fogo Unia Leszno), Daniel Kaczmarek (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź), Norbert Kościuch (Enea Polonia Piła), Michael Jepsen Jensen (szuka klubu), Seweryn Orgacki (powrót z wypożyczenia do ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz), Mateusz Łopuski?



Przychodzą: Niels K. Iversen (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź), Krzysztof Kasprzak (Cellfast Wilki Krosno), Mateusz Tonder (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź), Tom Brennan (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź).



H. Skrzydlewska Orzeł Łódź

Główny sponsor klubu - Witold Skrzydlewski wymienił prawie cały skład. W Łodzi bardzo często dochodzi do wielkich zmian, jest nowa formacja seniorska. Szczerze? Nazwiska nie powalają na kolana, czy jest to mocniejsza drużyna od tegorocznej? W sezonie 2023 Orzeł miał nazwiska, ale nie było wyników. Być może w przyszłym roku będzie odwrotnie? O to zadbać mają: Oskar Polis, Daniel Kaczmarek, Oliver Berntzon, Luke Becker i Benjamin Basso. W kontekście łodzian wymienia się jeszcze Nickiego Pedersena. Do porozumienia z klubem odnośnie przedłużenia kontraktu miał dojść jeszcze Tomasz Gapiński, który wcześniej odrzucił propozycję pracy w roli trenera.



Zostają: Aleksander Grygolec, Tomasz Gapiński?



Odchodzą: Niels K. Iversen (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), Timo Lahti (Grupa Azoty Unia Tarnów), Jakub Jamróg (ROW Rybnik), Tom Brennan (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), Mateusz Tonder (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), Mateusz Dul (InvestHousePlus PSŻ Poznań), Jakub Sroka?



Przychodzą: Oskar Polis (OK Bedmet Kolejarz Opole), Daniel Kaczmarek (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), Oliver Berntzon (Arged Malesa Ostrów), Luke Becker (Enea Falubaz Zielona Góra), Benjamin Basso (Abramczyk Polonia Bydgoszcz), Nicki Pedersen?



InvestHousePlus PSŻ Poznań

Poznaniacy po spadku do II ligi szybko stracili Norberta Krakowiaka i Jonasa Seiferta-Salka. Po wycofaniu się Trans MF Landshut Devils z rozgrywek pierwszoligowych, otrzymali zaproszenie do jazdy na zapleczu PGE Ekstraligi, z którego skorzystają, jeśli zamontowane na stadionie zostanie oświetlenie. Skład jest już gotowy. Wydaje się, że PSŻ znów będzie zamieszany w walkę o utrzymanie, ale ciężko było zbudować silniejszą drużynę, skoro działacze przez kilka tygodni myśleli, że wystartują w II lidze.



Głośnym echem odbiło się pozostanie Aleksandra Łoktajewa, który był kuszony przez pierwszoligowe kluby. Ukrainiec postanowił przedłużyć umowę jeszcze przed wycofaniem się Bawarczyków z I ligi. Miał być liderem zespołu w II lidze, ale w I również nim będzie. Pozostali zawodnicy to: Szymon Szlauderbach, Mateusz Dul (U24), Ryan Douglas i Matias Nielsen. Mimo wcześniej ustalonych warunków na podpisanie umowy nie zdecydował się Grzegorz Walasek, stąd jest Szlauderbach.



Zostają: Aleksandr Łoktajew, Kacper Teska, Kevin Fajfer?, Jakub Martyniak?.



Odchodzą: Jonas Seifert-Salk (Cellfast Wilki Krosno), Norbert Krakowiak (Cellfast Wilki Krosno), Oskar Hurysz (Enea Falubaz Zielona Góra), Adrian Gała (szuka klubu), Antonio Lindbaeck (szuka klubu), Karol Żupiński (szuka klubu), Kacper Mateusz Grzelak?



Przychodzą: Szymon Szlauderbach (Abramczyk Polonia Bydgoszcz), Mateusz Dul (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź), Ryan Douglas (Metalika Recycling Kolejarz Rawicz), Matias Nielsen (Arged Malesa Ostrów), Jakub Poczta (Arged Malesa Ostrów?).



Texom Stal Rzeszów

Najmniej zmian doszło w szeregach beniaminka. Texom Stal zbudowała skład na sezon 2023 tak, aby po awansie nie przeprowadzać zbyt wielu transferów. Udało się jedno i drugie. Zostają: Marcin Nowak, Krystian Pieszczek, Jacob Thorssell i Peter Kildemand. Działacze przekonali nawet do dwuletniego kontraktu Wiktora Rafalskiego. Prezes Michał Drymajło po awansie zdradził, że skład jest gotowy w 80 proc. Wiemy, że na pozycję U24 dojdzie Mateusz Świdnicki. Co dalej? Kibicom marzy się powrót do Stali Nickiego Pedersena. Duńczyk jest łączony z trzema klubami I ligi, a Stal jest jednym z nich.



Zostają: Marcin Nowak, Krystian Pieszczek, Jacob Thorssell, Peter Kildemand, Wiktor Rafalski, Kryspin Jarosz, Nikodem Chorzępa, Konrad Mikłoś, Bartosz Curzytek, Rafał Karczmarz? Anże Grmek? Philip Hellstroem-Baengs? Anders Rowe? Rune Thorst?



Odchodzą: Eduard Krcmar (szuka klubu), Kevin Woelbert (szuka klubu), Mateusz Tudzież (szuka klubu), Mateusz Majcher (szuka klubu), Antti Voulas (powrót z wypożyczenia do Platinum Motoru Lublin).



Przychodzą: Mateusz Świdnicki (Cellfast Wilki Krosno), Nicki Pedersen?



