Choć Jakub Miśkowiak miał mnóstwo ofert na stole, postawił jednak na stabilizację, wybierając dalsze starty we Włókniarzu Częstochowa. Choć mistrz świata juniorów z 2021 roku podczas młodzieżowej kariery miał pewne zawahania formy, to jednak udowodnił, że mając odpowiedni sprzęt potrafi ograć każdego.

Nie iść śladami wuja

Najważniejsze dla Jakuba Miśkowiaka powinno być w tym momencie to, by nie iść śladami kariery wujka. Robert Miśkowiak w czasach juniorskich brylował w barwach WTS-u Wrocław, a wiek juniorski zwieńczył indywidualnym mistrzostwem świata w swojej kategorii w 2004 roku.

Od sezonu 2005, czyli pierwszego w gronie seniorów Miśkowiak zaliczył zdecydowany zjazd formy. Wystąpił w 9 meczach, zaliczając tylko dwa dobre mecze i jeden przyzwoity. Wrocławianie postanowili się go pozbyć, przez co Miśkowiak dołączył do Unii Leszno.