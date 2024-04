Najpierw fatalna kontuzja, teraz taki blamaż. Modlą się o zdrowie swojej gwiazdy

- Czułem przy upadku, że coś mi strzeliło. To było niepokojące, bo się dusiłem. Wracając do domu czułem, że coś jest nie tak, bo nie mogłem znaleźć odpowiedniej pozycji żeby w ogóle dojechać do Leszna - mówił w ubiegłym tygodniu Janusz Kołodziej w wywiadzie dla Interii Sport, komentując swój upadek z meczu sparingowego, w którym nabawił się kontuzji.