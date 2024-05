Najpierw balet, teraz żużel. Wielki dzień dla polskiego talentu

Kawczyński mieszka w Baninie. To wieś położona w województwie pomorskim, położona kilkanaście kilometrów od Gdańska. Właśnie w GKŻ Wybrzeżu młody zawodnik, wtedy jeszcze jako dzieciak, odnosił swoje pierwsze sukcesy. Dzięki zaangażowaniu rodziców mógł realizować swoją pasję, która trwa do dziś. Co ciekawe, Antoni przed żużlem chodził do... szkoły baletowej.



Balet był w jego życiu jeszcze w 2017 roku. Wszystko zmieniło się, gdy poszedł z mamą na pierwszy trening miniżużla w Gdańsku. Od początku chłopak miał to "coś". Efekty ciężkiej pracy przyszły szybko. Był mistrzem Polski w miniżużlu (2020), zdobył Puchar Ekstraligi (2021), zajął trzecie miejsce w SGP3, czyli w mistrzostwach świata do lat 16 (2022). Nic dziwnego, że Kawczyński jest określany kolejnym polskim "złotym dzieckiem".



