Najnudniejszy obiekt w Polsce przejdzie metamorfozę?!

O torze w Poznaniu zrobiło się głośno w maju zeszłego roku. Na Golęcinie rozegrano wówczas finał Drużynowych Mistrzostw Europy na żużlu. Impreza nie zyskała jednak pozytywnego rozgłosu, bo tor w Poznaniu był dziurawy, rozrywał się i niemiłosiernie się z niego kurzyło. Jeśli dołożymy do tego brak mijanek na dystansie, mamy przepis na żużlową katastrofę.

Choć zdarzyły się w minionym sezonie mecze, w których na dystansie trochę się działo (np. mecz PSŻ-u Poznań z Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz), to, co do zasady, tor w Poznaniu do najciekawszych nie należy. Co ma na to wpływ? Pewnie jego długość, niewielkie nachylenie łuków, geometria, ale też - co przyznawał selekcjoner reprezentacji Polski, Rafał Dobrucki, po wspomnianym finale DME - błędy w kosmetyce tego toru.

Poznaniacy zamierzają na to zareagować i planują zmianę geometrii tego toru. Nie jest to jednak takie proste. Plan jest taki, żeby bandy na łukach przesunąć w kierunku krawężnika o ok. 6 metrów. Zmianę geometrii toru można by wykonać podczas prowadzenia innych prac, np. budowy odwodnienia liniowego. Niesie to jednak za sobą konsekwencje... prawne.

Wszystko dlatego, że tak duże prace na stadionie, czy w zasadzie na torze, spowodowałyby, że inwestycja zyskałaby status przebudowy toru. W tej sytuacji poznaniacy musieliby zastosować się do obowiązujących przepisów, które stanowią, że pochylenie na łukach musi wynosić co najmniej 6%. W przypadku dość płaskiego poznańskiego toru, oznaczałoby to konieczność podniesienia band o 1,5 metra! Przy względnie niewielkim nachyleniu trybun na poznańskim obiekcie, byłoby to katastrofalne posunięcie.