Najmłodszy w historii Grand Prix. Zajmuje się nim angielski magik

Na szesnaste urodziny Mateusza Affelta Toruń czekał może nie na szpilkach, ale na pewno ze sporymi nadziejami. Po całej Polsce szła fama o tym, że w Grodzie Kopernika udało się wreszcie wychować młodzieżowca ze sporym potencjałem. Apator przed laty słynął co prawda z licznej utalentowanej młodzieży, ale ostatnie lata to na Motoarenie okres posuchy pod tym względem. Ostatnim sensownym "produktem" tamtejszej "fabryki żużlowców" był Paweł Przedpełski, który ostatnio skończył 27 lat.

Affelt ma dobre wsparcie

Affelt rozwija się powoli, ale w stabilnym tempie. Zadebiutował w PGE Ekstralidze, zdobywa pojedyncze punkty, nieźle radzi sobie w zawodach młodzieżowych. To nie żadna młodociana gwiazda w rodzaju Wiktora Przyjemskiego czy Oskara Palucha. W Apatorze pilnują, by na jego barki nie spadło zbyt dużo niepotrzebnej presji. Póki co idzie im to całkiem nieźle.