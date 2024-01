Najman stanie oko w oko z Bońkiem. Internet już zaciera ręce

Pod koniec 2023 roku Marcin Najman w Kanale Sportowym ogłosił, że na wiosnę będziemy świadkami jego rywalizacji ze Zbigniewem Bońkiem. Panowie mają zmierzyć się w na rowerach, na których ścigać będą się na specjalnym torze dostosowanym do zawodów speedrowerowych.

Choć Marcina Najmana najpierw czeka konfrontacja z Jackiem Murańskim w ramach gali Clout MMA 4, to on sam już podkręca atmosferę wokół pojedynku z byłym piłkarzem i prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Zibi, Bonito, Zbyszku, czy ty się ruszasz? Robisz coś? Już na wiosnę czeka nas wiekopomna rywalizacja. Ja mam nadzieję, że nie zasypujesz gruszek w popiele. To, że ja zaraz walczę z tą starą ropuchą Murańskim, to w ogóle nie bierz tego pod uwagę, bo to jest jednostrzałowiec. Dostaje jednego łokcia i jest po walce. Ty się w ogóle tym nie sugeruj i trenuj do naszej walki - w tych słowach zwrócił się do Bońka Najman za pośrednictwem portalu "X".



- Zobacz, Bartek Kowalski, aktualny młodzieżowy mistrz Polski na żużlu, jak tylko się dowiedział, że mamy się ścigać od razu podrzucił mi furę do tej naszej wiekopomnej rywalizacji. Pogadaj z Tomkiem Gollobem. On też ma furę w domu. Może, może ci pożyczy. Zbyszek, ty musisz trenować. Nie chciałbym, abyś później jechał z koszulką z napisem "koniec wyścigu" - dodał freak fighter.

Szybka Kontra. Wakacyjny klub. Tak pozbyli się swojej perełki / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Tak Boniek odpowiedział na zaczepkę Najmana

Rzecz jasna długo na reakcję Zbigniewa Bońka czekać nie musieliśmy. Ten szybko zwrócił się do speedrowerowego klubu z Bydgoszczy o pomoc. - Hallo Speedrower Bydgoszcz. Dajcie jakieś namiary na was? Musicie mi pomóc. Trzeba się przygotować i ustrzelić" Niedźwiedzia z Częstochowy". To nie jest łatwy temat, bo gatunek bardzo niebezpieczny - napisał były piłkarz m.in. Juventusu Turyn.

Na ten wpis zareagował z kolei inny z klubów, który już zapowiedział wsparcie dla Bońka. Wszystko więc wskazuje na to, że do rzeczonego pojedynku między panami faktycznie dojdzie. Wszystko wskazuje na to, że - zgodnie z zapowiedziami - wydarzenie będzie miało charakter charytatywny.

Marcin Najman / INTERIA.TV

Zbigniew Boniek / INTERIA.PL