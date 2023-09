Dla znacznej części obserwatorów decyzja komisji była kuriozalna, zbyt surowa i nieadekwatna do przewinienia. Za naszym żużlowcem solidaryzować się mieli główni rywale do walki o złoto - Martin Vaculik i właśnie Lindgren. Sędzia - Craig Ackroyd, dyrektor GP - Phil Morris oraz przewodniczący jury - Tony Olsson pozostali jednak nie ugięci na prośby Szweda i Słowaka.

Najman chce nagrody fiar play dla Lindgrena

- Myślę, że nagroda fiar-play na rozdaniu "Szczakieli" został rozstrzygnięta. Dostanie ją zawodnik, który wykazał się postawą sportową i wedle mojej opinii kandydatem do tej statuetki jest Fredrik Lindgren. Szwed poszedł do jury zawodów wspierać Bartka i sam apelował, że chce rozstrzygnąć losy tytułu mistrza świata w sportowej rywalizacji - tłumaczy z poważną miną w nagraniu.

- To jest coś niesamowitego, bo dzięki temu, że Zmarzlik nie wystąpił w Vojens, Szwed bardzo dużo zyskał. Przewaga naszego reprezentanta stopniała do sześciu punktów, ale to że Fredrik poszedł do jury, wstawił się za Bartkiem, próbował coś wskórać jest naprawdę godne uwagi. Duże brawa dla niego - nie mógł powstrzymać się od pochwał Najman.