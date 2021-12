Hity

Piąte miejsce Eltrox Włókniarza Częstochowa w PGE Ekstralidze

Możecie się śmiać, ale dla mnie to sukces. Drużyna kilka lat temu powstała z popiołów. Ile jest znaczących drużyn w niższych ligach, które nie potrafią się odbudować. Taka Polonia Bydgoszcz, klubowa legenda, próbuje wrócić i jak na razie nie daje rady. A Włókniarz jest w elicie. W tym roku cztery zespoły były lepsze, ale za rok play-off będzie już na pewno. Raz, że zmieniają się reguły i wchodzi do nich najlepsza szóstka, a dwa, że Włókniarz jest mocny.

Drugie miejsce Motoru Lublin

Nie będę narzekał, że wspierają ich spółki skarbu państwa. To dobrze o nich świadczy. Najwyraźniej mają w sobie jakiś czar. Pokazali, że warto w nich zainwestować. Dla mnie Motorem zarządzają przedsiębiorczy ludzie. Efekt? Drużyna zajmuje drugie miejsce po 30 latach oczekiwania na medal. To był w tym sezonie waleczny zespół, na który ja się patrzyłem z wielką przyjemnością.

Wielkie brawa dla kibiców Motoru. Są przesympatyczni. Kiedyś oglądałem incognito jeden mecz Włókniarza z Motorem. Założyłem kaptur i usiadłem po sektorem fanów z Lublina. Ktoś mnie poznał i po kolei z każdym robiłem sobie zdjęcia. Było miło i sympatycznie, choć trzymaliśmy kciuki za dwa różne zespoły. Teraz tylko czekam na prezesa Jakuba Kępę aż się zdecyduje na walkę w klatce z prezesem ROW-u Rybnik Krzysztofem Mrozkiem. Kibice na to czekają.

Wicemistrzostwo świata Bartosza Zmarzlika

Dla mnie sukces. Wielu świetnych polskich zawodników, jak Plech, Kasprzak, Gollob czy Waloszek zdobywało srebro. Niektórzy, jak Woryna, czy Jancarz nawet tego nie mają, bo zdobyli tylko brąz. Dlatego wicemistrzostwo Zmarzlika oceniam pozytywnie. A to nie koniec, bo będą następne sukcesy. To jest zawodnik zafiksowany na punkcie żużla . Nie robi też żadnych głupot poza torem, co się żużlowcom często zdarza. Nie wiem, czy to kwestia wychowania, czy też został dobrze ułożony jako zawodnik przez Tomka Golloba. Pamiętajmy, że obserwował go od dziecka, że Tomek był jego mentorem. Jedyny Zmarzlik mógł podejrzeć, co ma Gollob w motocyklu, jak ma ustawione silniki i tak dalej.

Znalezienie podsłuchu w PZPN

To będzie krótko. Zbyszek Boniek będąc prezesem PZPN szukał podsłuchów, ale znalazł je dopiero jego następca Cezary Kulesza. Tylu szukało tego skarbu, a jemu się udało. Dla mnie to, pół żartem, pół serio, wydarzenie na miarę odnalezienia skarbu Templariuszy.

Kamil Glik trzyma formę

Dla mnie to najlepszy obrońca, a przy tym fajny, sympatyczny facet. Wracając na piłkarskie boisko, to jest taki gość, na którego można zawsze liczyć. Gdyby w kadrze był drugi Glik i dwóch Lewandowskich, to nasza drużyna byłaby jak maszyna.

Jakub Straszewski nadzieją polskiego boksu

Na igrzyskach naszych bokserów nie widać na podium od 1992 roku, dlatego pragnę zwrócić uwagę na Jakuba Straszewskiego, młodzieżowego wicemistrza świata w kategorii do 91 kilo. Jest szansa, że to będzie dobry zawodnik, choć martwi mnie to, że przyjmuje dużo ciosów. Za dużo, a po latach wiem, że to nie jest obojętne dla zdrowia. Zawsze, po mocnym ciosie, jakiś procent tego zdrowia ucieka. Jakub na pewno ma talent, jest poukładany i teraz chodzi o to, by miał mądrych trenerów, którzy nim odpowiednio pokierują.

KITY

Żużlowe mikroruchy

Pamiętam lata 80-te w żużlu, kiedy zawodnicy wjeżdżali na taśmę i często przez to tracili, bo taśma szła w górę, kiedy oni wycofywali motocykl. Siłą rzeczy startowali gorzej od tych, którzy nieruchomo czekali na sygnał. Ja nie kwestionuję obecnych przepisów, ale w szukaniu mikroruchów doszliśmy do przesady.

Złota Piłka dla Leo Messiego

To Robert Lewandowski powinien dostać tę piłkę. Widać jednak, że futbol, to jest przede wszystkim biznes, a sport jest na drugim planie. Lewandowski przegrał z Messim, bo ten drugi jest niczym wielka, ogólnoświatowa korporacja. A gdyby względy marketingowe decydowały w stu procentach, to byłoby jeszcze gorzej, bo naszego Roberta wyprzedziłby jeszcze Cristiano Ronaldo. Dzięki tej odrobinie sportu w plebiscycie, to nasz zawodnik jest drugi.

Okoliczności porażki kadry Paulo Sousy z Węgrami

To był smutny mecz. Raz, że pokazał nam, że reprezentacja bez Lewandowskiego mocno traci na wartości. Nie ma Lewego, nie na drużyny. Boli też to, że nasz sztab źle to wszystko policzył i nie wziął pod uwagę, że to rozstawienia w barażach potrzebujemy czegoś więcej, choćby punktu. A już to, co dzieje się ostatnio wokół Sousy, to prawdziwe jaja.

Letnie Igrzyska Olimpijskie bez publiczności

To nie ma sensu, ja tego nie kupuję. Niech jeszcze zrobią pay-per-view, to już w ogóle będzie. Gratulacje dla tych, co wyprodukowali koronawirusa w laboratorium w chińskim Wuhan. To oni zgotowali nam taki los i zupełnie zepsuli igrzyska.

Cała Polska pod wrażeniem konferencji Mejzy z Guzowskim

Ja z wiceministrem Łukaszem Mejzą byłem na śniadaniu u Tomka Golloba, co nie znaczy, że nie potrafię krytycznym okiem spojrzeć na to, co się wokół niego dzieje. Jeśli prawdą jest, to co piszą na jego temat media, to jego to absolutnie dyskredytuje. Wiem też jednak, że media czasami potrafią pewne sprawy przekłamać, dlatego czekam na ustalenia służb. A ta konferencja z panem Guzowskim była nie potrzebna. Na Tik Toku krąży taki filmik, gdzie Mejza rzuca do Guzowskiego: ja ci mówię, wstań. A już Guzowski opowiadający na konferencji, że on może, to była cenna informacja, na którą cała Polska czekała.