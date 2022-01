KOMFORT OGLĄDANIA ZAWODÓW. - To wszystko zależy od miejsca, w którym się siedzi. Z nowej trybuny na przykład jest świetny widok. Człowiek ma wrażenie, jakby sam w tym meczu brał udział. Na trybunie głównej także jest w porządku, ale problemem są strasznie brudne krzesełka, niektóre sprawiają wrażenie nieczyszczonych od kilku lat. Najgorzej jest jednak z dolnymi rzędami na łukach. W zasadzie nie ma sensu tam siadać, lepiej stać na koronie. Widać jedynie czubki kasków. Bydgoszcz ma chyba najszerszy pas bezpieczeństwa na świecie. NASZA OCENA: 4.

GASTRONOMIA. - Piwo takie, jak wszędzie. Kiełbasy nie jadam na meczach, ale znajomi mówią, że całkiem znośna. Często kupuję colę i tutaj kłopot polega na tym, że niestety przeważnie jest wygazowana. Odkąd jednak sprzedający muszą napój przelewać do plastikowych kubeczków, to tak już jest. Większy wybór jeśli chodzi o gastronomię jest na trybunie głównej, bo tam działa restauracja. Rzadko jednak siedzę w tym miejscu - mówi pan Rafał. NASZA OCENA: 4.

Polonia Bydgoszcz ma najlepszy tor na świecie

DOJAZD I PARKING. - Choć stadion przy Sportowej zlokalizowany jest w zasadzie w centrum miasta, nie ma problemu z korkami. Wiadomo, że przed meczem oraz po jego zakończeniu ruch jest większy, to normalne. Nie ma jednak na co narzekać. Fatalnie jest niemniej z parkingiem, bo go właściwie nie ma. Trzeba szukać miejsc przy ulicy, względnie pod Biedronką obok stadionu. Aby jednak tam stanąć, należy przyjechać na długo przed meczem. NASZA OCENA: 3.

ATRAKCYJNOŚĆ WIDOWISKA. - Tu są najlepsze zawody na świecie, odkąd Częstochowa przestała być tak spektakularna, jak wcześniej. Byłem na Polonii wiele razy w sezonie 2021 i nawet młodzieżówki dostarczały tylu emocji, że inne stadiony nie mają tego nawet w dwudziestu procentach. Wielu znajomych mówi, że do Bydgoszczy przyjeżdżać uwielbiają, bo tam jest żużel, a nie jazda gęsiego. Wielki plus za to. NASZA OCENA: 5.

Faktycznie, komfort oglądania zawodów na stadionie Polonii jest mocno uzależniony od miejsca, w którym się siedzi. Zgadzamy się z tym co powiedział kibic - czasem lepiej stać niż siedzieć i domyślać się, co dzieje się na torze. Widowiska w Bydgoszczy są jednak przeważnie pasjonujące. Ze swojego redakcyjnego punktu widzenia musimy dodać, że problemem Polonii jest brak należytej współpracy z mediami. Każde krytyczne słowo dotyczące klubu momentalnie równa się nieprzyznaniu akredytacji. Pod tym względem to jedyny taki ośrodek w Polsce. NASZA OCENA OGÓLNA: 4.