Najlepszy zawodnik ligi znalazł klub! Duże zaskoczenie

Już wcześniej informowaliśmy, że Adrian Cyfer nie miał żadnych ofert z pierwszej ligi żużlowej, co jest zaskakujące zważywszy na fakt, jaki sezon odjechał. Cyfer reprezentował barwy Polonii Piła, do której dołączył w trakcie sezonu z PSŻ-u Poznań w ramach wypożyczenia. Wychowanek gorzowskiej Stali był najlepszym zawodnikiem drugiej ligi żużlowej po rundzie zasadniczej, osiągając średnią biegową 2.327, co przyłożyło się na 12,11 punktów na mecz.