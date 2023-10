Najlepszy zawodnik ligi zabrał głos. "Nie siedziałem z kalkulatorem"

Nowak: Drużyna ważniejsza od średniej

Zapytaliśmy lidera Stali, czy w parku maszyn miał ze sobą kalkulator, aby sprawdzać, ile punktów potrzebuje do wygrania statystyki indywidualnej . - Nie zwracałem na to uwagi. Najważniejsze było dla mnie to, żeby drużyna w tym dniu zdobyła przynajmniej 38 punktów. Reszta nie miała znaczenia - podkreślił.

Polak oficjalnie w nowym klubie. Na wstępie wypalił: Parasol ochronny się skończył - Bardzo się cieszę, że zostałem czołowym zawodnikiem ligi, ale nie patrzę na to przez pryzmat miejsc w statystykach, tylko osiągnąłem średnią, którą sobie przed sezonem założyłem . Żałuję, że nie udało mi się wejść do finału IMP, bo to był jeden z moich celów. Trudno, powalczymy za rok - dodał Nowak.

Nowak chciałby jeździć na poziomie pierwszoligowego lidera. - Postaram się to udowodnić kibicom i przede wszystkim sobie. Tylko czas pokaże, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie o nas głośno w tej I lidze, a nie tylko że weszliśmy i jesteśmy tłem dla rywali. Patrząc na nazwiska i na jazdę naszej drużyny, to jestem przekonany, że nieraz będzie o nas głośno - przyznał zawodnik.



W meczu finałowym z Ultrapur Startem Nowakowi pierwszy raz w karierze pękł tylny łańcuch na spince. Spinka się rozpięła i doszło do defektu. Jest to bardzo rzadko spotykana sytuacja, bo spinka jest bardzo tania i żużlowcy wymieniają ją co 2-3 mecze. Nowak robi tak samo. Albo po prostu trafił na wadliwą, albo zahaczyła o prowadnicę. - To taki pierwszy defekt w moim życiu - podsumował żużlowiec.