Najlepszy sędzia wraca do gry. Zaskakująca nominacja

Sędzia Meyze dostał mecz, w którym mogą polecieć iskry

Teraz jednak wszystko już w porządku i Meyze może wrócić do pracy. I choć w poprzednich latach udowodnił, że jest specjalistą wysokiej klasy (prowadził wiele finałów), to nie został od razu rzucony na głęboką wodę. Wcale jednak nie będzie miał łatwego spotkania do prowadzenia. Bo sobotni mecz ROW-u Rybnik z H.Skrzydlewska Orłem Łódź, to ważna potyczka dla obu ekip.