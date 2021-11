Najlepszy polski senior drugiej ligi nie zmieni klubu

Damian Dróżdż jest doskonałym przykładem tego, że czasem w życiu trzeba zrobić jeden krok w tył, aby zrobić dwa kroki do przodu. Wychowanek Kolejarza Opole odkąd pojawił się na drugoligowych torach, zupełnie nie przypomina zawodnika z czasów kiedy reprezentował barwy Betard Sparty Wrocław. Doskonale oddają to liczby. W dwóch ostatnich latach 24-latek nie schodził poniżej TOP 10 w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników rozgrywek, zdobywając przy tym średnio 2 punkty na bieg.

Wiele wskazuje na to, iż w Rawiczu nasz rodak znalazł swój drugi dom. Pokazują to nie tylko indywidualne wyniki, ale i wspólnie osiągnięty sukces drużynowy, jakim był niewątpliwie awans do fazy play-off. Nic więc dziwnego, że obie strony doszły do porozumienia w pierwszym dniu listopadowego okienka transferowego.

Damian Dróżdż to trzeci zawodnik potwierdzony w Metalika Recycling Kolejarzu na sezon 2022. Wcześniej kontrakty podpisali Daniel Kaczmarek, Sam Masters oraz szkoleniowiec - Piotr Świderski. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec dobrych wieści dla kibiców. Na liście życzeń rawiczan według naszych informacji znajduje się dobrze znany polskim sympatykom czarnego sportu - Grzegorz Zengota. Przy takim składzie cel musi być tylko jeden - awans na zaplecze PGE Ekstraligi.