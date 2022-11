Najlepsi transferowi gracze. Tu nie ma miejsca na grzecznych panów

Okres transferowy w PGE Ekstralidze jeszcze trwa, ale najważniejsze karty zostały już rozdane. To była wyjątkowo długa i ciekawa giełda. Pierwsze podchody pod zawodników zaczęły się już w czerwcu, a może i maju. Wydawało się, że w sierpniu jest już wszystko jasne. Do momentu, kiedy awansu nie wywalczyły Cellfast Wilki Krosno, które narobiły niezłego zamieszania. Oto moja subiektywna lista największych wygranych transferowej giełdy.

Motor Lublin za transfer Bartosza Zmarzlika

Można polemizować, czy Motor jest mocniejszą drużyną z mistrzem świata w składzie, niż w zestawieniu personalnym z minionego sezonu, kiedy lublinianie zdobyli złoty medal. Co by jednak nie mówić, transfer Bartosza Zmarzlika to największy hit giełdy, jakie nie było dawno. Mistrzowie dostali przy tym niezłego marketingowego kopa, bo gorzowian to dzisiaj zawodnik, który kojarzony jest nie tylko w światku żużlowym.