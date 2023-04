Najedli się strachu. To mogło źle się skończyć

Do Trójmiasta Enea Falubaz zawitał rozpędzony niedawnym zwycięstwem w Rybniku . Lubuszanie niestety nie mają jednak szczęścia do kontuzji. Na początku kwietnia ze składu wypadł utalentowany Luke Becker. Z kolei po poważnej czwartkowej kraksie ściganie na jakiś czas musi odpuścić sprowadzony w zastępstwie za Amerykanina Wiktor Trofimow.

Niewiele brakowało, a do tych dwóch młodych zawodników dołączyłby Krzysztof Buczkowski. Doświadczony lider gości w trzeciej odsłonie dnia brał udział w groźnie wyglądającym upadku z Michealem Jepsenem Jensenem. Obaj żużlowcy na szczęście poleżeli na torze tylko przez kilka sekund i o własnych siłach wrócili do parku maszyn .

Co do samego meczu, to od początku do końca na prowadzeniu znajdowali się zawodnicy Enea Falubazu. Poza wspomnianym wcześniej Krzysztofem Buczkowskim, na ogromne oklaski zasługiwał zwłaszcza Przemysław Pawlicki. Po średnio udanych sparingach wielu kibiców obawiało się o jego dyspozycję, a on tymczasem wyrasta na jednego z liderów zespołu.