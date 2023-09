Najedli się strachu. Ogromny pech prawie zabrał im medal

Dobra pogoda panująca w środę w Częstochowie niestety nie przekonała zbyt wielu kibiców do przyjścia na stadion. Trybuny, jak to bywa w zawodach młodzieżowych, świeciły pustkami i wyglądały wręcz smutno. Obsada nie wyglądała wcale najgorzej, ponieważ pod taśmą meldował się między innymi świeżo upieczony mistrz świata do lat 21 - Mateusz Cierniak.