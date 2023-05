Najciekawszy weekend miesiąca? Tego nie można przegapić

Szósta kolejka zmagań w najwyższej klasie rozgrywkowej rozpocznie się tradycyjnie w piątek. O godzinie 18:00 Fogo Unia postara się o przedłużenie passy zwycięstw na domowym torze i podejmie Tauron Włókniarza. Częstochowianie powoli wracają na właściwe tory po niemrawym starcie sezonu i z pewnością będą chcieli opuścić Wielkopolskę przynajmniej z jednym dużym "oczkiem". Coraz lepiej spisuje się chociażby Maksym Drabik, a Kacper Woryna chyba na dobre doszedł do siebie, co pokazał niedawny SEC Challenge w Nagyhalasz. Jeżeli mało wam emocji tego dnia, to o 20:30 Eleven Sports 1 pokaże pojedynek w Grudziądzu pomiędzy ZOOLeszcz GKM-em a Betard Spartą. Gospodarze są jedyną drużyną w całej PGE Ekstralidze bez meczowego zwycięstwa, więc zrobią wszystko, by wreszcie odwrócić złą kartę.