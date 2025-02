Najbogatszy klub w ofensywie. Polski biznesmen jednym transferem wywrócił stolik

Sparta Wrocław ma więcej pieniędzy od Motoru Lublin

Początkowo nikt nie wierzył w Brady'ego Kurtza

Gdy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Sparta wymienia Taia Woffindena na Brady’ego Kurtza, to nie wszyscy chcieli w to uwierzyć. Pojawiły się wątpliwości. Zdaniem wielu osób Kurtz nie był transferem godnym Andrzeja Rusko, wrocławskiego biznesmena i prezesa Sparty. Mówiono, że klub mający prawie 30 milionów w kasie stać na więcej.

Zdaniem ekspertów transfer Kurtza zamyka sprawę złotego medalu

Zdaniem prezesa Stelmet Falubazu Zielona Góra Adama Golińskiego transfer Kurtza przesądza o tym, kto wygra ligę. Według Golińskiego złoto zgarnie właśnie Sparta. - Kurtz zrobi różnicę. Ja go obserwuję. On systematycznie robi postępy. Jeszcze jak jeździł w Łodzi, było widać, że ma papiery i się rozwija. W Rybniku to potwierdził i zrobił milowy krok do przodu. A teraz pojedzie ze Spartą o złoto - oświadcza działacz.