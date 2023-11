Najbardziej przepłacony zawodnik ligi? Ciekawa opinia eksperta

Kiedy Cellfast Wilki Krosno spadały z ligi stało się jasne, że Jason Doyle będzie musiał sobie szukać miejsca w innym zespole. Chęć zatrudnienia Australijczyka wyraził m.in. Zooleszcz GKM Grudziądz. Oczywiście zarobki Doyle’a nieco zmalały, bo pamiętamy, że krośnianie rzutem na taśmę wyrwali go z Leszna, oferując niebotyczne pieniądze.

Milion złotych za podpis pod kontraktem i 9 tysięcy złotych za każdy zdobyty punkt dla zawodnika, który w ostatnich latach nie był prawdziwym liderem, a często zawodził, to finanse, które wydają się być przesadzone. Innego zdania jest Jacek Frątczak, były menedżer żużlowy, a obecnie ceniony ekspert.

- Nie uważam, by te pieniądze były nierealne. Takie stawki to dziś standard za zawodników tego pokroju. Warunki finansowe Jasona Doyle’a w żaden sposób nie odbiegają od innych żużlowców, których nazywa się liderem. To nie są nieadekwatne pieniądze tym bardziej, jak chodzi o grudziądzki zespół i tamtejszy tor. Australijczyk może ciągnąć wynik na swoich barkach - mówi Frątczak.