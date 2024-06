Najazd Polaków na Pragę. Chcą tylko jednego

To już czwarta z jedenastu rund żużlowego Grand Prix. Po trzech turniejach najlepszy w klasyfikacji przejściowej jest Bartosz Zmarzlik. Polak musiał się jednak sporo natrudzić, aby dojść do tego miejsca. Dość powiedzieć, że w tym roku jeszcze nie wygrał żadnego turnieju. W każdych zawodach meldował się w finale, ale w najważniejszym biegu dnia zawsze znalazł się ktoś szybszy.

Słodko - gorzkie wspomnienia Zmarzlika z Pragi

Choć wydaje się, że mimo wszystko Polak wszystko ma pod kontrolą, to jednak brakuje mu w tym sezonie zwycięstwa. Taki triumf mógłby dodać mu jeszcze większej pewności siebie i dać jasny sygnał rywalom, że piąty tytuł mistrza świat jest zarezerwowany właśnie dla Bartosza. Tyle tylko, że wcale o to łatwo nie będzie. Praga to wyjątkowo trudny teren dla Zmarzlika. Zawsze szło mu tam pod górkę. Szczególnie w ostatnich latach.