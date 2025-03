Michael Jepsen Jensen schudł, zainwestował w sprzęt, a kiedy Bayersystem GKM Grudziądz wypożyczył go w połowie sezonu 2024 w miejsce kontuzjowanego Jasona Doyle’a, to 32-latek wystrzelił z formą. Duńczyk pojechał, jak nigdy wcześniej i w nagrodę dostał nowy kontrakt. GKM był tak pewny tego, co robi, że poświęcił mistrza świata Jasona Doyle’a. Jednak część ekspertów, a także kibice GKM-u mają wątpliwości czy to był dobry pomysł.