Nagły zwrot akcji w najbogatszym klubie. Transfer gwiazdy pod znakiem zapytania

Przy nazwisku Andersa Thomsena pojawiły się duże wątpliwości

Już wtedy pojawiło się nazwisko Andersa Thomsena, jako tego, który mógłby zastąpić Polaka. Duński gwiazdor był pewniakiem do zastąpienia Janowskiego praktycznie do piątej kolejki. Po jej rozegraniu pojawiły się jednak duże wątpliwości.

Thomsen przyjechał z Gezet Stalą Gorzów do Wrocławia, gdzie zawsze jeździł bardzo dobrze. Nawet, jak nie był w jakiejś rewelacyjnej formie, to zawsze sobie radził i zachwycał jazdą. Teraz było jednak inaczej. Thomsen pojechał słabo. I to nie była pierwsza jego wpadka. Wszystko, co złe zaczęło się od dwóch zer na koniec spotkania trzeciej rundy w Częstochowie. W derbach Stali z Falubazem też nie było szału (8 punktów). Mecz ze Spartą (9 punktów w 6 biegach) był kontynuacją tej serii.