Nagły zwrot akcji i panika w polskim klubie. Mogą stracić gwiazdę

Żużel. Energa Wybrzeże Gdańsk wierzy w Josha Pickeringa

Debiutancki występ Pickeringa w Bydgoszczy (13 punktów w sześciu startach) zaskoczył wielu kibiców, ale nie do końca działaczy, którzy podpisali z nim kontrakt. Ich celem było zapchanie dziury w składzie i sprawdzenie żużlowca pod kątem przydatności do drużyny na 2025 rok. Pierwsze rozmowy odbyły się... już dwa lata temu, finalnie dopiero teraz transfer doszedł do skutku. Już przed meczem z Polonią słyszeliśmy, że 28-latek może podążyć drogą Ryana Douglasa z #OrzechowaOsada PSŻ-u Poznań, na którego jeszcze w kwietniu nikt nie stawiał.



Po bardzo obiecującym debiucie nawet kibice zmienili podejście do nowego żużlowca Wybrzeża. - Szybciutko siadać do stołu, podpisywać prekontrakt (do prekontraktu potrzebne jest rozliczenie z zawodnikami - dop. red.) i szukać następnych. - Mam nadzieję, że zostanie z nami w KLŻ. - Warto go podpisać, zanim beniaminek go wyłapie. - Po tym, co pokazał, zgłoszą się po niego kluby z Metalkas 2. Ekstraligi - pisali kibice Wybrzeża już po meczu w Bydgoszczy.