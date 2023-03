Prezesi Ekstraligi Żużlowej już ją poznali. Zrobiła na nich ogromne wrażenie, walcząc o prawa do pokazywania PGE Ekstraligi. Wtedy przegrała, ale na odchodne miała rzucić, że nie wyobraża sobie kolejnej porażki. Kiedy za rok rozpoczną się rozmowy o nowej umowie telewizyjnej, to Priya Dogra, zrobi wszystko, żeby najlepsza liga świata trafiła do Discovery.

Na polskich działaczach Dogra zrobiła lepsze wrażenie niż Ribeiro

Dziwiono się nawet, że to Francuz pokieruje Discovery Speedway Events. Dogra była bardziej konkretna w negocjacjach. Wiedziała, czego chce. Przegrała co prawda walkę o prawa do pokazywania PGE Ekstraligi (Discovery chciało wziąć wszystko), ale już zapowiedziała, że wróci z nową ofertą, kiedy przyjdzie na to czas.