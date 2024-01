Nagięli zasady! Inni mogą czuć się wyrolowani?

Po raz pierwszy Speedway of Nations 2 zostanie rozegrane w formule z ośmioma zespołami w finale turnieju. Dotychczas w Speedway of Nations 2 rywalizowało ze sobą siedem zespołów.

Szybka Kontra. Polak na wakacjach w USA. Trenuje pod okiem mistrza / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Specjalne zasady dla gospodarzy

Rywalizacja młodzieżowa, czyli Speedway of Nations 2 była corocznie rozgrywana bez półfinałów. Seniorskie finały Speedway of Nations poprzedzane były półfinałami. W finale turnieju zawsze startowało siedem zespołów. Teraz się to zmieni.

Wszystko przez fakt, że finał Speedway of Nations zostanie rozegrany w Manchesterze. Dlatego też dopuszczono do startu zespół Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy powinni wypaść z rywalizacji, bo przed rokiem zajęli ostatnie miejsce w finale Speedway of Nations 2 w Rydze.

Miejsce Brytyjczyków powinni zająć Szwedzi, którzy zajęli ostatnią lokatę w SoN2 w 2022 roku, przez co pauzowali przez rokiem. Organizatorzy żadnej innej reprezentacji nie poszliby tak na rękę. Gdyby Polacy przed rokiem byli na ostatnim miejscu, to pomimo, że w historii młodzieżowego czempionatu jesteśmy najlepsi, z pewnością nie zrobiono by dla nas wyjątku.

Przyjrzeliśmy się różnym opcjom. Ze względu na to, że są to zawody poniżej 21 roku życia, a zawodnicy SON2 są przyszłością naszego sportu, czuliśmy, że właściwą decyzją było znalezienie sposobu, aby umożliwić każdej drużynie udział w imprezie ~ mówi dla portali fimspeedway.com Rene Schafer, dyrektor SoN2.

Zmienili też zasady

Przez udział ośmiu zespołów w zespole zmieniono także zasady. Speedway of Nations 2 zostanie rozegrany bez półfinałowego i finałowego wyścigu. W turnieju każdy zespół pojedzie przeciwko każdemu zespołowi, a zwycięży ten, który zgromadzi najwięcej punktów.

Te reprezentacje zmierzą się w finale

W finale Speedway of Nations zmierzą się zatem Polacy, Duńczycy, Łotysze, Australijczycy, Niemcy, Czesi, Szwedzi i wspomniani Brytyjczycy. Finałowa impreza odbędzie się 12 lipca.

Reprezentacja Wielkiej Brytanii na podium Speedway of Nations / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Tom Brennan odjechał bardzo dobre zawody / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan