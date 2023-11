Ekstraliga Żużlowa przejęła schedę zarządzania rozgrywkami na poziomie 1. Ligi Żużlowej. Działacze wzięli się ostro do roboty. Zmieniła się nazwa (od teraz 2. Speedway Ekstraliga), a od sezonu 2025 zmieni się system rozgrywek. Ma być więcej meczów i emocji. Co ważne, wrócą także mecze barażowe. Nie ma natomiast tematu poszerzenia PGE Ekstraligi do 10 drużyn.