Nadchodzi czas trudnych decyzji. Jego głowa boli najmocniej

Dla GKM-u miał to być spokojny okres transferowy. Działacze szybko skompletowali drużynę, ale jeszcze w październiku z wcześniejszych ustaleń wyłamał się Krzysztof Kasprzak, którego skusił beniaminek z Krosna. W odwrotnym kierunku powędrował Mateusz Szczepaniak (miejsce w Cellfast Wilkach zabrał mu właśnie Kasprzak). Grudziądzanie szybko dogadali się z tym zawodnikiem i wydawało się, że to już koniec transferów. Wszystko zmieniła prezentacja zespołu w Hotelu "Rudnik", gdzie sensacyjnie przywitano Gleba Czugunowa.

GKM na tym nie poprzestał

Sparingi dadzą odpowiedź?

Na przełomie marca i kwietnia grudziądzanie rozegrają dwumecze sparingowe z Arged Malesą Ostrów oraz H. Skrzydlewska Orłem Łódź. Pierwszoligowcy sprawdzą przygotowanie sprzętowe zawodników GKM-u. Wcześniej trener Ślączka będzie przyglądał się postawie podopiecznych na treningach. Kto wie, czy już wtedy nie podejmie decyzji. - Jeśli chodzi o przygotowania na torze, to wszystko zależy od pogody. Kończymy montaż bandy absorbującej, a także przygotowujemy stadion do ewentualnych pierwszych treningów. Jeszcze w poniedziałek rano w Grudziądzu padał śnieg - dodaje Cichoracki.



W GKM-ie jeszcze nie zadecydowali, ilu zawodników będzie musiało poszukać sobie innego klubu. - Trzeba to dokładnie przemyśleć. Mamy jeszcze na to trochę czasu. Nie jest tak, że już teraz decydujemy i mówimy zawodnikom "ty nie pojeździsz". Trener ma ból głowy. Musi wybrać najlepsze rozwiązanie. Dobro klubu jest na pierwszym miejscu - podsumowuje członek rady nadzorczej.