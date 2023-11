Naciski na sędziów i ich skutki [FELIETON]

Finał PGE Ekstraligi. Dwie decyzje na korzyść Platinum Motoru Lublin

Ja jednak konkretny będę i powiem o dwóch sytuacjach i to w finale play-offów, które nie powinny mieć miejsca. Oto od pewnego czasu w Radzie Nadzorczej Ekstraligi jest Marek Kępa, znany niegdyś żużlowiec, potem trener, no i ojciec prezesa klubu Jakuba Kępy. Tymczasem przedstawicieli klubów we władzach Ekstraligi jest jak na lekarstwo, co ewidentnie uprzywilejowuje Motor Lublin, który takiego przedstawiciela ma . I o to w decydującym o złocie finale w pierwszym meczu w Lublinie, w trzecim biegu nasz mistrz świata Bartosz Zmarzlik ewidentnie powinien być wykluczony za sytuację z Małkiewiczem. Sędziował wtedy sędzia Meyze. W rewanżu też sędziuje ten sam Meyze - skądinąd bardzo dobry arbiter. I co robi ? Od razu, w pierwszym biegu, żeby dobić Wrocław, który i tak w sytuacji plagi kontuzji wysoko przegrał w Lublinie, żeby już całkiem podciąć skrzydła Betardowi Sparcie, niesłusznie wyklucza Artioma Łagutę!

Dlaczego sędziowie podejmują takie decyzje?

Obie decyzje były więcej niż kontrowersyjne. Nie mówię, że członek Rady Nadzorczej Ekstraligi dzwoni do sędziego przed meczem jego klubu - bo to byłoby prymitywne, nie te czasy i tak na pewno nie było. Jednak sam fakt, że Lublin ma swojego człowieka w ścisłych władzach Ekstraligi, powoduje, że jakoś niektórzy arbitrzy są wobec Motoru przychylniejsi! Czy są to naciski pośrednie - co bardziej prawdopodobne - czy bezpośrednie - to doprawdy mniej ważne. Może są to "autonaciski" tak jak istnieje autocenzura ? Po prostu sędziowie sami z siebie przyjmują, że lepiej w sytuacjach wątpliwych, podjąć decyzje na korzyść mistrza Polski. Z wiadomych względów...



Tak się dzieje, patrząc po konkretnych decyzjach, konkretnych meczach. I tak naprawdę dalej być już nie może!



Co na to środowisko arbitrów żużlowych? Czy powalczy o realną niezależność, na którą absolutnie zasługuje? Co na to Ekstraliga? Czy zachowa się jak struś i schowa głowę w piasek? Oby nie.