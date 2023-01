Nabawił się poważnej kontuzji, ale poszedł po rozum do głowy

Żużlowiec Wybrzeża Gdańsk w okresie między sezonami przebywa u siebie w Australii i co oczywiste, brakuje mu żużla. Korzysta więc z okazji do jazdy i bierze udział w turniejach rozgrywanych na miejscu. Jednego z tych występów omal nie przypłacił zdrowiem. W połowie grudnia Rew zaliczył paskudny upadek, po którym do Polski docierały bardzo złe informacje. Momentalnie przekazano, że Rew złamał kręgosłup i pozostawała jedynie ta najważniejsza kwestia - czy naruszony został rdzeń kręgowy.

Na szczęście udało się go nie naruszyć, co naprawdę można rozpatrywać w kategoriach cudu. Gdyby do tego doszło, Rew najpewniej problem z dojściem do sprawności. Jego rodak Darcy Ward po upadku w Zielonej Górze niestety tyle szczęścia nie miał i jeździ na wózku inwalidzkim. Rew zadecydował, że więcej losu kusić nie zamierza. Nie będzie startował w zawodach rozgrywanych na torach mogących zagrażać jego bezpieczeństwu.

Rew poszedł po rozum do głowy