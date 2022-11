Na wypłaty im nie zabraknie. Oby tylko nie spadli

Z regulaminu znikają limity finansowe, więc kluby już nie będą mogły przerzucać części wypłat na sponsorów, jak to było w poprzednich latach. Za rok kluby będą ponosić pełną odpowiedzialność za podpisane umowy w procesie licencyjnym. Jak sponsor nie zapłacił czegoś na czas, to zawodnik musiał cierpliwie czekać. Jak klub nie zapłaci, to straci licencję.

Fogo Unia Leszno zbudowała najtańszy zespół w PGE Ekstralidze

Fogo Unia Leszno zmieści się w 10 milionach

Wydatki Leszna na wymienionych wyżej zawodników nie powinny przekroczyć 10 milionów złotych. O Kołodzieju już pisaliśmy, a jeśli przyjmiemy, że Holder, Smektała i Lidsey utrzymają tegoroczny poziom, to zarobią odpowiednio 2, 1,8 i 1,3 miliona złotych. Zengota nie jeździł w tym roku w PGE Ekstralidze. Jeśli jednak zdobędzie około 120 punktów, to zarobi 1,5 miliona.

Jeśli do seniorów dodamy duet juniorski, to jak nic wyjdzie nam 10 milionów. Unia spokojnie powinna zrealizować te umowy, bo 6,5 miliona dostanie z PGE Ekstraligi w ramach realizacji umowy telewizyjnej. Jeśli do tego dodamy wpływy z karnetów i biletów, umowy sponsorskie i dorzucimy wsparcie miasta, to wyjdzie na to, że październik 2023 będzie w Lesznie bardzo spokojny.