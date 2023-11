Na tych zmianach zyska każdy! Idzie za tym też duża kasa

- Nie mi to oceniać, ale 1. Liga stała się ligą zawodową i to jest jak najbardziej na plus dla klubów i dla polskiego żużla. Widzimy, jak rozwinęła skrzydła Ekstraliga pod kierownictwem spółki Ekstraligi, także nic więcej, tylko oczekiwać takich sukcesów na zapleczu najlepszej ligi świata. Te zmiany oznaczać będą atrakcyjniejszy system rozgrywek w szczególności dla kibiców. Po rundzie zasadniczej nic nie będzie przesądzone. Wszystko może się obrócić do góry nogami. Piąty zespół może spaść z ligi - mówi nam Andrzej Lebiediew, zawodnik Fogo Unii Leszno.